В Киеве на каждой второй работающей АЗС проверки выявляют "ценовые нарушения". Следовательно, половина заправок в столице будут вынуждены нести дополнительные расходы, связанные с работой фискальных органов.

Резкое повышение стоимости топлива на АЗС в связи со снятием регулирования цен – нарушение законодательства. Так считает начальник Главного Управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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"В связи со снятием Кабинетом министров регулирования цен на топливо его стоимость стремительно выросла. На некоторых участках АЗС – на 30 – 40%. Поэтому сегодня работают мониторинговые группы, которые проводят мероприятия государственного контроля, потому что в случае снятия регулируемой цены АЗС должны постепенно поднимать цены, а не сразу. Поэтому это нарушение действующего законодательства", – отметил Рубан.

Госпродпотребслужба на данный момент фиксирует такие случаи как "чрезмерные остатки заработков АЗС". Далее следует ходатайство перед соответствующими органами, которые выдают лицензию, о ее лишении для этих правонарушителей. Чтобы выкупить лицензию АЗС, вынуждены будут заплатить чиновникам и снова поднимать цены, чтобы компенсировать расходы.

На сегодняшний день уже начаты и проводятся проверки на 68 объектах АЗС. Нарушения фиксируются у каждой второй при отсутствии декларации. Наличие декларации по действующему законодательству предполагает перед началом подъема цен на социально значимые товары, к которым относится топливо, декларировать намерение о поднятии цены, а не сразу ее поднимать на 30%”, – сказал Рубан.