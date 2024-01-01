Половина нардепів не платить штрафи за порушення ПДР

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Більшість нардепів не платять штрафи за порушення ПДР
Станом на червень 2025 року 210 із 399 чинних нардепів перебувають у статусі боржників. Переважна більшість цих проваджень стосується несплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Такі дані оприлюднено на сайті nenka.info у відкритому доступі на основі інформації з виконавчих проваджень.
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Найбільшу кількість штрафів зафіксовано у народного депутата від партії "Європейська солідарність" Михайла Бондаря — 99 проваджень. За словами самого депутата, це пов’язано з тим, що він оформлює на себе автомобілі, які переганяє для Збройних сил України, а порушення ПДР здійснюють уже військові, які користуються цими авто.
Другу сходинку за кількістю виконавчих проваджень посідає представник фракції "Слуга народу" Ігор Негулевський. Він має 38 відкритих проваджень, із яких 24 — за простроченими штрафами за порушення ПДР.
На третьому місці ще один "слуга народу" — Володимир Тимофійчук. У нього зафіксовано 25 проваджень, з яких 11 — також за порушення правил дорожнього руху.
Серед депутатів, які мають понад 10 прострочених штрафів, фігурують:
- Олександр Фельдман ("Відновлення України");
- Василь Вірастюк ("Слуга народу");
- Артем Дмитрук — колишній нардеп, який нині перебуває у розшуку;
- Олександр Сухов ("Довіра");
- Андрій Одарченко — екснардеп, засуджений за хабарництво.
Попри те, що частина порушень може бути пов’язана із службовими поїздками або гуманітарною діяльністю, масштаби прострочених штрафів викликають питання щодо відповідальності парламентарів.