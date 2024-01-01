Половина нардепів не платить штрафи за порушення ПДР

Станом на червень 2025 року 210 із 399 чинних нардепів перебувають у статусі боржників. Переважна більшість цих проваджень стосується несплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Такі дані оприлюднено на сайті nenka.info у відкритому доступі на основі інформації з виконавчих проваджень.

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Найбільшу кількість штрафів зафіксовано у народного депутата від партії "Європейська солідарність" Михайла Бондаря — 99 проваджень. За словами самого депутата, це пов’язано з тим, що він оформлює на себе автомобілі, які переганяє для Збройних сил України, а порушення ПДР здійснюють уже військові, які користуються цими авто.

Другу сходинку за кількістю виконавчих проваджень посідає представник фракції "Слуга народу" Ігор Негулевський. Він має 38 відкритих проваджень, із яких 24 — за простроченими штрафами за порушення ПДР.

На третьому місці ще один "слуга народу" — Володимир Тимофійчук. У нього зафіксовано 25 проваджень, з яких 11 — також за порушення правил дорожнього руху.

Серед депутатів, які мають понад 10 прострочених штрафів, фігурують:

Олександр Фельдман ("Відновлення України");

Василь Вірастюк ("Слуга народу");

Артем Дмитрук — колишній нардеп, який нині перебуває у розшуку;

Олександр Сухов ("Довіра");

Андрій Одарченко — екснардеп, засуджений за хабарництво.

Попри те, що частина порушень може бути пов’язана із службовими поїздками або гуманітарною діяльністю, масштаби прострочених штрафів викликають питання щодо відповідальності парламентарів.