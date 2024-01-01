Половина нардепов не платит штрафы за нарушение ПДД

По состоянию на июнь 2025 года 210 из 399 действующих нардепов находятся в статусе должников. Подавляющее большинство этих производств касается неуплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Такие данные обнародованы на сайте nenka.info в открытом доступе на основе информации из исполнительных производств.

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Наибольшее количество штрафов зафиксировано у народного депутата от партии "Европейская солидарность" Михаила Бондаря - 99 производств. По словам самого депутата, это связано с тем, что он оформляет на себя автомобили, которые перегоняет для Вооруженных сил Украины, а нарушение ПДД осуществляют уже военные, которые пользуются этими авто.

Второе место по количеству исполнительных производств занимает представитель фракции "Слуга народа" Игорь Негулевский. Он имеет 38 открытых производств, из которых 24 - по просроченным штрафам за нарушение ПДД.

На третьем месте еще один "слуга народа" - Владимир Тимофийчук. У него зафиксировано 25 производств, из которых 11 - также за нарушение правил дорожного движения.

Среди депутатов, которые имеют более 10 просроченных штрафов, фигурируют:

Александр Фельдман ("Восстановление Украины");

Василий Вирастюк ("Слуга народа");

Артем Дмитрук - бывший нардеп, который сейчас находится в розыске;

Александр Сухов ("Доверие");

Андрей Одарченко - экс-нардеп, осужден за взяточничество.

Несмотря на то, что часть нарушений может быть связана со служебными поездками или гуманитарной деятельностью, масштабы просроченных штрафов вызывают вопросы об ответственности парламентариев.