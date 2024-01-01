Половина нових авто, проданих в Китаї, мають електропривод

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, половина всіх нових автомобілів, проданих у Китаї в липні, були або новими електромобілями, або плагін-гібридами.

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Продажі так званих автомобілів на новій енергії (NEV) минулого місяця підскочили в КНР на 37% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас загальні внутрішні продажі автомобілів у Піднебесній зменшились на 3%, продовжуючи падіння четвертий місяць поспіль.

Слабкість автомобільного ринку спонукала уряд КНР оголосити наприкінці липня, що грошові субсидії на купівлю транспортних засобів будуть збільшені вдвічі - до 20 тис. юанів ($2785) та діятимуть заднім числом до квітня, коли субсидії були вперше введені.