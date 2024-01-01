Половина новых авто, проданных в Китае, имеют электропривод

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, половина всех новых автомобилей, проданных в Китае в июле, были либо новыми электромобилями, либо плагин-гибридами.

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Продажи так называемых автомобилей на новой энергии (NEV) в прошлом месяце подскочили в КНР на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время общие внутренние продажи автомобилей в Поднебесной уменьшились на 3%, продолжая падение четвертый месяц подряд.

Слабость автомобильного рынка побудила правительство КНР объявить в конце июля, что денежные субсидии на покупку транспортных средств будут увеличены вдвое - до 20 тыс. юаней ($2785) и будут действовать задним числом до апреля, когда субсидии были впервые введены.