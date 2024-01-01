Половина власників електромобілів хочуть повернутись до традиційних двигунів

Кілька років тому автовиробники почали розгортати детальні плани переведення своїх модельних рядів на електротягу. Деякі навіть встановлюють терміни припинення виробництва традиційних двигунів. Але зараз багато хто переоцінює майбутнє. Продажі сповільнюються для одних, а для інших – ні, інтерес споживачів слабшає, і тепер майже половина власників електромобілів в Америці можуть повернутися до рідкого пального. Що відбувається?

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Дослідження McKinsey & Co. Mobility Consumer Pulse за 2024 рік показує, що 46 відсотків власників електромобілів у Сполучених Штатах, хочуть перейти на бензинові автомобілі. Тридцять п'ять відсотків респондентів у всьому світі сказали, що публічна мережа зарядок ще недостатньо хороша. Тридцять чотири відсотки сказали, що витрати на володіння електромобілем залишаються занадто високими, тоді як 32 відсотки сказали, що електромобілі занадто сильно впливають на їх поведінку під час довгих поїздок.