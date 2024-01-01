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Половина владельцев электромобилей хотят вернуться к традиционным двигателям

Почти половина владельцев электромобилей в Америке хотят вернуться к авто с традиционными двигателями. Слабая зарядная инфраструктура и ряд других недостатков делает электромобили непрактичными.
Половина владельцев электромобилей хотят вернуться к традиционным двигателям
Евгений Гудущан
logo28 июня, 13:40
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Несколько лет назад автопроизводители начали разворачивать детальные планы перевода своих модельных рядов на электротягу. Некоторые даже устанавливают сроки прекращения производства традиционных двигателей. Но сейчас многие переоценивают будущее. Продажи замедляются для одних, а для других – нет, интерес потребителей ослабевает, и теперь почти половина владельцев электромобилей в Америке могут вернуться к жидкому топливу. Что происходит?

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Исследование McKinsey & Co. Mobility Consumer Pulse за 2024 год показывает, что 46 процентов владельцев электромобилей в Соединенных Штатах, хотят перейти на бензиновые автомобили. Тридцать пять процентов респондентов во всем мире сказали, что публичная сеть зарядок еще недостаточно хороша. Тридцать четыре процента сказали, что расходы на владение электромобилем остаются слишком высокими, тогда как 32 процента сказали, что электромобили слишком сильно влияют на их поведение во время долгих поездок.

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