Інтригуюче дослідження показує, що багато власників електромобілів не куплять електричку наступного разу. Близько половини покупців електромобілів планують ICE як наступний автомобіль

Дослідження S&P Global Mobility показує, що до липня цього року рівень лояльності до типу палива серед домогосподарств, які використовують електромобілі, становив 52,1%. Хоча декому це може здатися тверезою новиною, у дослідженні зазначається, що його дані означають, що приблизно половина електромобілів буде замінена автомобілями з двигуном внутрішнього згоряння.

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Дослідження показало, що 63,2% власників електромобіля Nissan придбають інший електромобіль як наступний. Це поставило японського автовиробника трохи попереду Chevrolet, який набрав показник лояльності 60,6%. Розглядаючи окремі моделі, S&P Global Mobility виявив, що 37,3% домогосподарств Ford Mustang Mach-E купили електромобіль як наступний автомобіль, тоді як 45,8% вибрали щось із традиційним двигуном.

Дані також показують, що 60,7% власників Chevrolet Bolt сідають у інший електромобіль як наступний автомобіль, і вони зазвичай не обирають позашляховик або вантажівку Chevrolet. Рівень лояльності до електромобілів серед покупців розкішних автомобілів значно підскочив за останні три роки, наближаючись, а іноді навіть перевищуючи позначку в 60%.

Наприклад, 56,6% покупців електромобілів Mercedes-Benz купуватимуть інший електромобіль як свій наступний автомобіль, що є значним зростанням порівняно з 24,3% у другому кварталі 2020 року. Коефіцієнт лояльності до електромобілів у Jaguar також підскочив з 25% до 56,5%, тоді як Audi зріс з 25,5% до 50,1%, Porsche зросла з 23,3% до 36,8%, а лідер ринку Tesla збільшився з 51,8% до 76,7%. Цікаво, що лояльність власників електромобілів BMW знизилася з 46,6% до 45,9%.

«Виробники комплектного обладнання витрачають величезні суми грошей на розробку електромобілів», — сказав Том Ліббі, заступник директора відділу рішень для лояльності та галузевого аналізу S&P Global Mobility. «Тож останнє, чого вони хочуть, це щоб власник електромобіля повернувся до ДВС».