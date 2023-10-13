Завдяки агресивній ціновій стратегії Tesla середня ціна транзакції (ATP) для нового електромобіля зараз становить менше 51 000 доларів США.

Відповідно до останнього звіту Kelley Blue Book, нові електромобілі, що продаються в Сполучених Штатах, стали дешевшими за останні 12 місяців, а середня ціна транзакції (ATP) нового електромобіля у вересні впала більш ніж на 22 відсотки порівняно з тим самим періодом.

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Tesla відіграла важливу роль у зниженні цін на нові електромобілі завдяки своїй агресивній стратегії, яка призвела до багаторазового скорочення рекомендованої роздрібної ціни за останній рік, у поєднанні з тим фактом, що автомобілі під брендом Tesla домінують на ринку електромобілів в Америці.

У результаті середня ціна транзакції нового електромобіля в США минулого місяця склала 50 683 долари США, що нижче порівняно з торішнім показником ATP у 65 295 доларів США. Порівняно з серпнем електромобілі стали доступнішими в середньому на $1529.

У той же час доступність електромобілів, виміряна кількістю днів очікування, залишалася значно вищою за середній показник по галузі на початку жовтня – 97 днів, порівняно з транспортними засобами з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ), які мали від 52 до 58 днів на постачання в минулому році.

«Продажі електромобілів у США продовжують зростати, частково завдяки великій пропозиції та більшому вибору», — сказала Стефані Вальдес-Стріті, директор Industry Insights Cox Automotive. «Під час останньої перевірки у нас було 15 нових моделей електромобілів для продажу, які не були доступні роком раніше. Кращий вибір і більше варіантів допомагають знизити ціни та збільшити продажі».

Загалом, дивлячись на весь автомобільний ландшафт, середня ціна транзакції нового автомобіля в США минулого місяця знизилася на 0,7 відсотка порівняно з попереднім роком і досягла 47 899 доларів США.