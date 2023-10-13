Благодаря агрессивной ценовой стратегии Tesla, средняя цена транзакции (ATP) для нового электромобиля сейчас составляет менее 51 000 долларов США.

Согласно последнему отчету Kelley Blue Book, новые электромобили, продаваемые в Соединенных Штатах, стали дешевле за последние 12 месяцев, а средняя цена транзакции (ATP) нового электромобиля в сентябре упала более чем на 22 процента по сравнению с тем же периодом.

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Tesla сыграла важную роль в снижении цен на новые электромобили благодаря своей агрессивной стратегии, приведшей к многократному сокращению рекомендованной розничной цены за последний год, в сочетании с тем фактом, что автомобили под брендом Tesla доминируют на рынке электромобилей в Америке.

В результате средняя цена транзакции нового электромобиля в США в прошлом месяце составила 50 683 долларов США, что ниже по сравнению с прошлогодним показателем ATP в 65 295 долларов США. По сравнению с августом электромобили стали доступнее в среднем на $1529.

В то же время доступность электромобилей, измеренная количеством дней ожидания, оставалась значительно выше среднего показателя по отрасли в начале октября – 97 дней, по сравнению с транспортными средствами с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), которые имели от 52 до 58 дней на поставку в прошлом году.

"Продажи электромобилей в США продолжают расти, отчасти благодаря большому предложению и большему выбору", — сказала Стефани Вальдес-Стрити, директор Industry Insights Cox Automotive. «Во время последней проверки у нас было 15 новых моделей электромобилей для продажи, которые не были доступны годом ранее. Лучший выбор и больше вариантов помогают снизить цены и увеличить продажи».

В целом, смотря на весь автомобильный ландшафт, средняя цена транзакции нового автомобиля в США в прошлом месяце снизилась на 0,7 процента по сравнению с предыдущим годом и достигла 47 899 долларов.