Семь премиальных цветов можно заказать в Интернет-магазине Tesla или в приложении для смартфона.

Tesla запустила продажу премиум-цветов для Model 3 и Model Y в своем онлайн магазине и приложении для смартфонов, предоставляя владельцам возможность изменить цвет своего автомобиля без перекраски.

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Tesla говорит, что обертки сделаны из самовосстанавливающейся уретановой пленки, которая защищает краску под ней от сколов, царапин и истирания. Похоже, что производитель электромобилей предлагает цветную защитную пленку для краски, которая является более толстым и более дорогим материалом, чем обычная виниловая пленка.

Доступны семь цветов: Satin Ceramic White, Slip Grey, Satin Stealth Black, Satin Rose Gold, Glacier Blue, Forest Green и Crimson Red. Первые три стоят по 7500 долларов, последние четыре – по 8000 долларов. Цена покупки включает стоимость материалов и установку в сервисных центрах Tesla, а не на заводе, как вы могли ожидать.

Есть только две локации, обе в Южной Калифорнии: Западная Ковина и Карлсбад. Tesla также говорит, что поклейка может занять от пяти до семи рабочих дней с момента, когда вы оставите свой автомобиль. В течение этого периода арендуемый автомобиль предоставляться не будет.

В дополнение к цветному покрытию компания также предлагает прозрачное покрытие за 5000 долларов США для каждого транспортного средства, отмечает Electrek. Доступное в глянцевом или сатиновом исполнении, прозрачное покрытие защищает заводской цвет краски автомобиля от сколов и царапин, позволяя ему сиять. Прозрачная плёнка не закрывает дверные косяки, но цветная покрывает.

Стоит отметить, что цветные обертки премиум-класса доступны только для автомобилей Tesla Model 3 и Model Y 2023 выпуска или более новых. Клиентам также нужно иметь программу Tesla версии 4.23.0 или более поздней, чтобы приобрести один из семи доступных пакетов через свой смартфон.