Сім преміальних кольорів можна замовити в онлайн-магазині Tesla або в додатку для смартфона.

Tesla запустила продаж преміум-кольорів для Model 3 і Model Y у своєму онлайн-магазині та додатку для смартфонів, надаючи власникам можливість змінити колір свого автомобіля без повного перефарбування.

Читайте також: Найпопулярніший автомобіль світу: Tesla Model Y випередив за продажами Toyota Corolla

Tesla каже, що обгортки зроблені з самовідновлюваної уретанової плівки, яка захищає фарбу під нею від сколів, подряпин і стирання. Схоже, що виробник електромобілів пропонує кольорову захисну плівку для фарби, яка є товщим і дорожчим матеріалом, ніж звичайна вінілова плівка.

Доступні сім кольорів: Satin Ceramic White, Slip Grey, Satin Stealth Black, Satin Rose Gold, Glacier Blue, Forest Green і Crimson Red. Перші три коштують по 7500 доларів, останні чотири – по 8000 доларів. Ціна покупки включає вартість матеріалів і встановлення в сервісних центрах Tesla, а не на заводі, як ви могли очікувати.

Наразі є лише дві локації, обидві в Південній Каліфорнії: Західна Ковіна та Карлсбад. Tesla також каже, що встановлення «може зайняти від п’яти до семи робочих днів з моменту, коли ви залишите свій автомобіль». Протягом цього періоду орендований автомобіль надаватися не буде.

На додаток до кольорового покриття, компанія також пропонує прозоре покриття за 5000 доларів США для кожного транспортного засобу, зазначає Electrek. Доступне у глянцевому або сатиновому виконанні, прозоре покриття захищає заводський колір фарби автомобіля від сколів і подряпин, дозволяючи йому сяяти. Прозора плівка не закриває дверні косяки, але кольорова покриває.

Варто зазначити, що кольорові обгортки преміум-класу доступні лише для автомобілів Tesla Model 3 і Model Y 2023 року випуску або новіших. Клієнтам також потрібно мати програму Tesla версії 4.23.0 або новішої, щоб придбати один із семи доступних пакетів через свій смартфон.