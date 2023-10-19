Интригующее исследование показывает, что многие владельцы электромобилей не купят электричку в следующий раз. Около половины покупателей электромобилей планируют ICE как следующий автомобиль

Исследование S&P Global Mobility показывает, что к июлю этого года уровень лояльности к типу топлива среди домохозяйств, использующих электромобили, составил 52,1%. Хотя некоторым это может показаться трезвой новостью, в исследовании отмечается, что его данные означают, что примерно половина электромобилей будет заменена автомобилями с двигателем внутреннего сгорания.

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Исследование показало, что 63,2% владельцев электромобиля Nissan приобретут другой электромобиль как следующий. Это поставило японского автопроизводителя чуть впереди Chevrolet, набравшего показатель лояльности 60,6%. Рассматривая отдельные модели, S&P Global Mobility обнаружил, что 37,3% домохозяйств Ford Mustang Mach-E купили электромобиль как следующий автомобиль, в то время как 45,8% выбрали что-нибудь с традиционным двигателем.

Данные также показывают, что 60,7% владельцев Chevrolet Bolt садятся в другой электромобиль как следующий автомобиль, и они обычно не выбирают внедорожник или грузовик Chevrolet. Уровень лояльности к электромобилям среди покупателей роскошных автомобилей значительно подскочил за последние три года, приближаясь, а иногда даже превышая отметку в 60%.

К примеру, 56,6% покупателей электромобилей Mercedes-Benz будут покупать другой электромобиль как свой следующий автомобиль, что является значительным ростом по сравнению с 24,3% во втором квартале 2020 года. Коэффициент лояльности к электромобилям у Jaguar также подскочил с 25% до 56,5%, в то время как Audi вырос с 25,5% до 50,1%, Porsche выросла с 23,3% до 36,8%, а лидер рынка Tesla увеличился с 51,8% до 76,7%. Любопытно, что лояльность владельцев электромобилей BMW снизилась с 46,6% до 45,9%.

"Производители комплектного оборудования тратят огромные суммы денег на разработку электромобилей", - сказал Том Либби, заместитель директора отдела решений для лояльности и отраслевого анализа S&P Global Mobility. «Поэтому последнее, чего они хотят, чтобы владелец электромобиля вернулся в ГИС».