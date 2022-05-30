Після завершення бойових дій Польща готова інвестувати у відбудову знищеної української інфраструктури. Зокрема, мова йде щодо Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Про плани Польщі стосовно відбудови України після завершення бойових дій розповіла міністр клімату та навколишнього середовища Анна Москова в інтерв’ю BiznesAlert.pl.

Читайте також: В Україні знищили найбільший нафтопереробний завод

Питання інвестицій у відновлення України обговорювалось на форумі у Давосі. Там державні діячі підіймали велику кількість тему у тому числі і пов’язаних з енергетикою. Результатами перемовин на форумі Анна Москова поділилась з журналістами.

Про які ще польські інвестиції в Україну йдеться?

Міністр енергетики України заявив, що для нього закономірним ходом справ буде участь польських компаній у відбудові енергетики після війни. Певною мірою це вже відбувається. Якщо у українських компаній виникають проблеми через бойові дії, то Мінприроди координує співпрацю з нашими компаніями, які допомагають, навіть надсилаючи кабелі певної довжини. Ми хочемо долучитися до відбудови України. Пошкоджені не лише будівлі, а й лінії електропередач. Буча чи Ірпень – це передмістя столиці – як Пясечно під Варшавою, які повністю зруйновані. Цікаво, що хоча з моменту їх визволення минуло небагато часу, інфраструктура вже починає відбудовуватися. Інша справа – знищення Кременчуцького НПЗ.

Польща надає паливо?

На початку війни і після бомбардування НПЗ ми безкоштовно відправляли це паливо. Наразі це комерційні поставки Orlen, вимагають великого логістичного ресурсу. Зазвичай ці поставки відбуваються по трубопроводах, тому довелося створювати нові канали постачання. Ми впроваджуємо їх на постійній основі, зберігаючи пріоритет постачання на польський ринок. Нафтові компанії в Україні працюють добре. Наші поставки – це відповідь на кризову ситуацію, але цей сектор добре організований, тому ринкового потенціалу там немає. Крім того, ми перебуваємо в процесі злиття Orlen і Lotos, тому не хочемо, щоб оголошення про подальше розширення перевернули цей процес. Ми знаходимося на завершальній стадії погодження відновлювальних заходів. Завершилися останні переговори з Єврокомісією. Я думаю, що це питання місяців.