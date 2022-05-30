После завершения боевых действий Польша готова инвестировать в восстановление уничтоженной украинской инфраструктуры. В частности, речь коснулась Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

О планах Польши по восстановлению Украины после завершения боевых действий рассказала министр климата и окружающей среды Анна Москова в интервью BiznesAlert.pl.

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Вопросы инвестиций в восстановление Украины обсуждались на форуме в Давосе. Там государственные деятели поднимали большое количество тем, в том числе и связанных с энергетикой. Результаты переговоров на форуме Анна Москова поделилась с журналистами.

О каких еще польских инвестициях в Украину идет речь?

Министр энергетики Украины заявил, что для него закономерным ходом дел будет участие польских компаний в восстановлении энергетики после войны. В определенной степени это уже происходит. Если у украинских компаний возникают проблемы из-за боевых действий, то Минприроды координирует сотрудничество с нашими компаниями, которые помогают даже отправляя кабели определенной длины. Мы хотим приобщиться к восстановлению Украины. Повреждены не только здания, но линии электропередач. Буча или Ирпень – это пригород столицы – как Пясечно под Варшавой, полностью разрушенные. Интересно, что хотя с момента их освобождения прошло немного времени, инфраструктура уже начинает восстанавливаться. Другое дело – уничтожение Кременчугского НПЗ.

Польша отправляет топливо?

В начале войны и после бомбежки НПЗ мы бесплатно отправляли это топливо. Пока это коммерческие поставки Orlen, требуют большого логистического ресурса. Обычно эти поставки проходят по трубопроводам, поэтому пришлось создавать новые каналы снабжения. Мы вводим их на постоянной основе, сохраняя приоритет поставок на польский рынок. Нефтяные компании в Украине работают хорошо. Наши поставки – это ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован, потому рыночного потенциала там нет. Кроме того, мы находимся в процессе слияния Orlen и Lotos, поэтому не хотим, чтобы объявления о дальнейшем расширении перевернули этот процесс. Мы находимся на завершающей стадии согласования восстановительных мер. Завершились последние переговоры с Еврокомиссией. Я думаю, что это вопрос месяцев.