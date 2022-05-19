Польща готова передати Україні 25 тисяч тонн бензину зі своїх запасів. Україна за місць споживає близько 120 тисяч тонн.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр, України Юлія Свириденко після зустрічі з міністром клімату та довкілля Польщі Ганною Москвою.

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Паливо обіцяють доставити до України вже на початку наступного тижня.

Крім того, повідомляється, що зараз сторони намагаються збільшити здібності польсько-українського кордону щодо транспортування палива.

Як повідомлялось оперативний штаб при Кабінеті Міністрів ухвалив рішення частково відмовитися від держрегулювання цін на бензин та дизель.

За прогнозами мінекономіки у травні очікується споживання 300 тис. тонн дизеля та 120 тис. тонн бензину.