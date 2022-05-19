Польша готова передать Украине 25 тысяч тонн бензина из своих запасов. Украина в месяц потребляет около 120 тысяч тонн.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с министром климата и окружающей среды Польши Анной Москвой.

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Топливо обещают доставить в Украину уже в начале следующей недели.

Кроме того, сообщается, что сейчас стороны пытаются увеличить способности польско-украинской границы по транспортировке топлива.

Как сообщалось оперативный штаб при Кабинете Министров принял решение частично отказаться от госрегулирования цен на бензин и дизель.

По прогнозам минэкономики в мае ожидается потребление 300 тыс. тонн дизеля и 120 тыс. тонн бензина.