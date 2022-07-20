Винищувач танків Ottokar Brzoza - це броньовик, який стріляє керованими ракетами Brimstone.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак затвердив контракт на поставку батарейних модулів винищувача танків Ottokar Brzoza для Війська Польського. Перші прототипи надійдуть до армії вже у 2023 році.

Програма Ottokar Brzoza розпочалась ще у 2019 році, але отримала фінальний поштовх лише зараз.

Нагадаємо, що польські САУ Krab вже ефективно нищать ворога.

Угода охоплює весь цикл: від виробництва до доставки та подальшої модернізації озброєння.

“Наше завдання полягає в тому, щоб наситити Військо Польське такими частинами. Кожна дивізія матиме протитанкові полки... Нам потрібно, щоб перші батареї були готові протягом наступних трьох років“, – сказав глава Міноборони.

Він зауважив, що війна в Україні була чинником розвитку програми Ottokar Brzoza та призвела до прискорення переоснащення польської армії протитанковою зброєю.

Винищувач танків Ottokar Brzoza

Польський винищувач танків буде оснащений керованими ракетами Brimstone (MBDA UK). Носієм обрали колісну броньовану машину 4×4, запропоновану компанією Huta Stalowa Wola SA у співпраці з Autosan та чеським партнером Tatra Export sro.

Нагадаємо, що Brimstone мають радіолокаційну головку самонаведення та дальність орієнтовно до 12 км.

Детальна конфігурація компонентів буде визначена на етапі укладання додаткових договорів. У кожній батареї буде по 8 винищувачів танків, один залп складатиметься з 8 ракет Brimstone.

Також у батареї буде одна машина командира, дві - командирів взводів, дві – для перевезення боєприпасів, дві розвідувальні, дві для медичної евакуації, одна універсальна ремонтна майстерня, одна машина з універсальними контейнерами для зброї та майстерня для електроніки.