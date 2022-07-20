Истребитель танков Ottokar Brzoza – это броневик, стреляющий управляемыми ракетами Brimstone.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак утвердил контракт на поставку батарейных модулей истребителя танков Ottokar Brzoza для Войска Польского. Первые прототипы поступят в армию уже в 2023 году.

Программа Ottokar Brzoza началась еще в 2019 году, но получила финальный толчок только сейчас.

Напомним, что польские САУ Krab уже эффективно уничтожают врага

Соглашение включает весь цикл: от производства до доставки и дальнейшей модернизации вооружения.

“Наша задача состоит в том, чтобы насытить Войско Польское такими частями. У каждой дивизии будут противотанковые полки... Нам нужно, чтобы первые батареи были готовы в течение следующих трех лет”, – сказал глава Минобороны.

Он отметил, что война в Украине была фактором развития программы Ottokar Brzoza и привела к ускорению переоснащения польской армии противотанковым оружием.

Истребитель танков Ottokar Brzoza

Польский истребитель танков будет оснащен управляемыми ракетами Brimstone (MBDA UK). Носителем выбрали колесную бронированную машину 4×4, предложенную компанией Huta Stalowa Wola SA в сотрудничестве с Autosan и чешским партнером Tatra Export sro.

Напомним, что у Brimstone радиолокационная головка самонаведения и дальность ориентировочно до 12 км.

Подробная конфигурация компонентов будет определена на этапе заключения дополнительных договоров. В каждой батарее будет по 8 истребителей танков, один залп будет состоять из 8 ракет Brimstone.

Также в батарее будет одна машина командира, две командиров взводов, две – для перевозки боеприпасов, две разведывательные, две для медицинской эвакуации, одна универсальная ремонтная мастерская, одна машина с универсальными контейнерами для оружия и мастерская для электроники.