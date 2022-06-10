Обурені перевізники готують акцію протесту “Ми блокуємо Orlen", яка має відбутися 11 червня.

Польські транспортники обурені роботою мережі автозаправок Orlen, яка підвищила ціни на паливо. Про це свідчить повідомлення, опубліковане на etransport.pl.

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Організатори заявили, що їм не подобається політика Orlen, яка, незважаючи на курс долара і ціни за барель нафти, завищує ціни на польському ринку палива. При цьому місцева влада ніяк не реагує на цю проблему, стверджуючи, що вона не несе відповідальності за ситуацію, що склалася.

“Водії, які бажають продемонструвати своє невдоволення штучно завищеними показниками витрати пального, можуть зробити це, взявши участь в акції “Ми блокуємо Orlen”, яка відбудеться 11 червня 2022 року з 16:00 до 18:00”, — йдеться в заяві організаторів акції.

Протестувальники зберуться на одній із автозаправок, щоб створити штучну чергу і таким чином заблокувати продаж палива на певний період.

Як повідомлялось, ціни на пальне зросли в Польщі до історичного максимуму. Ціна на 95-ий бензин, який використовується найчастіше, сягнула в середньому 7,62 злотого за літр (1,66 євро). Для Польщі найвищий рівень цін із 2000 року.