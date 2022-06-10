Возмущенные перевозчики готовят акцию протеста "Мы блокируем Orlen", которая должна пройти 11 июня.

Польские транспортники возмущены работой сети автозаправок Orlen, повысившей цены на топливо. Об этом говорит сообщение, опубликованное на etransport.pl.

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Организаторы заявили, что им не нравится политика Orlen, которая, несмотря на курс доллара и цены на баррель нефти, завышает цены на польском рынке топлива. При этом местные власти никак не реагируют на эту проблему, утверждая, что они не несут ответственности за сложившуюся ситуацию.

"Водители, желающие продемонстрировать свое недовольство искусственно завышенными показателями расхода горючего, могут сделать это, приняв участие в акции "Мы блокируем Orlen", которая состоится 11 июня 2022 года с 16:00 до 18:00", – говорится в заявлении организаторов акции .

Протестующие соберутся на одной из автозаправок, чтобы создать искусственную очередь и заблокировать продажу топлива на определенный период.

Как сообщалось, цены на горючее выросли в Польше до исторического максимума. Цена на наиболее часто используемый 95-й бензин достигла в среднем 7,62 злотого за литр (1,66 евро). Для Польши самый высокий уровень цен с 2000 года.