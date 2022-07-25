Щоправда, кількість бронемашин, які передала польська армія, невідома.

Польща направила Україні значну партію танків PT-91 Twardy, повідомив прессекретар агенства озброєння Кшиштоф Платек (Krzysztof Płatek). Точну кількість допомоги та розподіл їх за траншами Платек не повідомив.

"Пробіл у понад 200 танків Т-72, пробіл у певній кількості PT-91, щодо нього я не можу сказати кількість, буде заповнений повністю, і навіть з подвоєною силою, тому що це танки набагато вищого рівня якості", – повідомив Кшиштоф Платек під час інтерв'ю з виданням Wolski o Wojnie.

До речі польські САУ Krab вже ефективно нищать ворога

До цього інформація про можливість передачі цих танків з'являлась лише у неофіційних джерелах, зокрема у відео з переміщенням залізницею цих машин у бік України. Звичайно, поки що Польща не буде передавати всі наявні у неї PT-91 Twardy. Але у будь-якому випадку мова йде про значну кількість машин.

Танк PT-91 Twardy – польська модернізація Т-72, яка проводилась в 90-их роках. Танку замінили двигун (780-сильний радянський В-46 поміняли на 850-сильний S-12U власного виробництва), поставили нову систему управління вогнем та посилене бронювання. Після цього ці танки продовжили отримувати невеликі оновлення, наприклад, додавали тепловізійні приціли. В машини польський динамічний захист ERAWA, а також нова система управління вогнем DRAWA.