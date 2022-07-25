Правда, количество бронемашин, которые передала польская армия, неизвестно.

Польша направила Украине значительную партию танков PT-91 Twardy, сообщил пресс-секретарь агентства вооружения Кшиштоф Платек (Krzysztof Płatek). Точное количество помощи и распределение их по траншам Платек не сообщил.

“Пробел в более чем 200 танков Т-72, пробел в определенном количестве PT-91, относительно него я не могу сказать количество, будет заполнен полностью, и даже с удвоенной силой, потому что это танки гораздо более высокого уровня качества”, – сообщил Кшиштоф Платек во время интервью с изданием Wolski o Wojnie.

Кстати Польские САУ Krab уже эффективно уничтожают врага

До этого информация о возможности передачи этих танков появлялась только в неофициальных источниках, в частности, в видео с перемещением по железной дороге этих машин в сторону Украины. Конечно, пока Польша не будет передавать все имеющиеся у нее PT-91 Twardy. Но в любом случае речь идет о большом количестве машин.

Танк PT-91 Twardy – польская модернизация Т-72, которая проводилась в 90-х годах. Танку заменили двигатель (780-сильный советский В-46 поменяли на 850-сильный S-12U собственного производства), поставили новую систему управления огнем и усиленное бронирование. После этого эти танки продолжили получать небольшие обновления, например добавляли тепловизионные прицелы. У машины польская динамическая защита ERAWA, а также новая система управления огнем DRAWA.