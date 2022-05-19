Поставки від партнерів допомогли ЗСУ оперативно вирішити проблему із захистом танків, отриманих від Польщі

На одному з телеграм-каналів з’явилось відео пересування колони танків, які передали ЗСУ польські партнери. Це Т-72М1 та Т-72М1R, на яких українці бійці вже пройшли злагодження.

Танки уже зведені в конкретний підрозділ, що уже висувається на фронт бити рашистів.

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На танки Т-72М1 та Т-72М1R встановлено системи активного захисту "Контакт-1", отримані від чеської оборонної компанії STV Group.

Це важливо, адже польські Т-72 прибули в Україну без блоків активного захисту, що зменшувало живучість цих машин в боях проти окупантів. На щастя, проблема була вирішена оперативно.





Бійці ЗСУ опановують польський Т-72, фото - прес-служба Командування Сухопутних військ Збройних Сил України



Цікаво, що між моментом, коли стало відомо про бойове злагодження екіпажів на польських Т-72 та їх відправкою на фронт пройшло приблизно два тижні.