Поставки от партнеров помогли ВСУ оперативно решить проблему с защитой танков, полученных от Польши

На одном из телеграм-каналов появилось видео передвижения колонны танков, которые передали ВСУ польские партнеры. Это Т-72М1 и Т-72М1R, на которых украинцы бойцы уже прошли обучение.

Танки уже направлены в конкретное подразделение, что уже выдвигается на фронт бить рашистов.

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На танки Т-72М1 и т-72М1R установлены системы активной защиты "Контакт-1", полученные от чешской оборонной компании STV Group.

Это важно, ведь польские Т-72 прибыли в Украину без блоков активной защиты, что уменьшало живучесть этих машин в боях против оккупантов. К счастью, проблема была решена оперативно

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Бойцы ВСУ осваивают польский Т-72, фото – пресс-служба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины

Интересно, что между моментом, когда стало известно о боевом слаживании экипажей на польских Т-72 и их отправкой на фронт прошло примерно две недели.