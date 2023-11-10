BMW 6 серії, що випускався з 1976 по 1989 роки, був великим туристичним купе з довгим загостреним носом і чітким стилем, в результаті чого автомобіль був красивим і бажаним. Після доробки польським тюнінговим ательє салон BMW 6 серії став дуже розкішним.

Польський тюнер Carlex Design взявся за проект надання цьому прекрасному BMW розкішного салону, набагато кращого, ніж те, що міг запропонувати виробник із заводу в той час. Carlex будує сім таких автомобілів.

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Перший готовий екземпляр (див. галерею нижче) — це 635 CSi 1986 року з чорнильно-чорним кузовом і набором багатоспицевих коліс. Carlex не змінює різкий зовнішній стиль класичного купе. Єдине, що варто відзначити, — це значки та емблеми компанії, прикріплені зовні.

Єдиною механічною зміною є перероблена підвіска. Carlex не надає подробиць про зміни, але каже, що налаштування спортивні, але м’які. У Європі 635 CSi '86 мав 3,5-літровий рядний шестициліндровий двигун потужністю 215 кінських сил або 182 к.с. для версії з каталітичним нейтралізатором. Цей має чотириступінчасту автоматичну коробку передач.

Салон - це місце, де Carlex зосереджується найбільше. Компанія використовує процес патинування коричневої шкіри, що надає оббивці глибокого вигляду природно зістареної шкіри. Матеріал покриває частини сидінь, центральної консолі, панелі приладів, дверних панелей і задніх крісел.

Патинована шкіра навіть з’являється на циферблатах приладів. Carlex виготовляє цифри та голки з полірованої вручну сталі. Для сидінь використовуються оригінальні рами, але Carlex використовує більш тверду та компактнішу піну для подушок. У компанії стверджують, що крісла більш ергономічні, ніж фабричні деталі.

Carlex використовує радіо Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB, яке виглядає як класична стереосистема з касетним програвачем, але насправді має підключення USB під кришкою. Він також підтримує Bluetooth. Пристрій зберігає центральну панель, схожу на автомобіль з 1980-х, пропонуючи сучасні зручності.

Щоб закінчити кожну з цих оновлених моделей серії 6, потрібно 1200 годин роботи. Багато часу йде на патинування шкіри. Для порівняння Carlex каже, що одна зі звичайних збірок займає близько 340 годин.