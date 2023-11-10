BMW 6 серии, выпускавшийся с 1976 по 1989 годы, являлся большим туристическим купе с длинным заостренным носом и четким стилем, в результате чего автомобиль был красивым и желанным. После доработки польским тюнинговым ателье салон BMW 6 серии стал очень роскошным.

Польский тюнер Carlex Design взялся за проект предоставления этому прекрасному BMW роскошного салона, гораздо лучше, чем то, что мог предложить производитель с завода в то время. Carlex строит семь таких автомобилей.

Читайте также: В Харькове продают уникальный гибрид "Волги" и BMW E34

Первый готовый экземпляр (см. галерею ниже) – это 635 CSi 1986 с чернильно-черным кузовом и набором многоспицевых колес. Carlex не изменяет резкий внешний стиль классического купе. Единственное, что стоит отметить – это значки и эмблемы компании, прикрепленные снаружи.

Единственным механическим изменением является переделанная подвеска. Carlex не дает подробностей об изменениях, но говорит, что настройки спортивные, но мягкие. В Европе 635 CSi '86 имел 3,5-литровый рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 215 лошадиных сил или 182 л.с. для версии с каталитическим нейтрализатором. Этот имеет четырехступенчатую автоматическую коробку передач.

Салон – это место, где Carlex сосредотачивается больше всего. Компания использует процесс патинирования коричневой кожи, что придает обивке глубокий вид естественно состаренной кожи. Материал покрывает части сидений, центральной консоли, приборной панели, дверных панелей и задних кресел.

Патинированная кожа появляется даже на приборных циферблатах. Carlex производит цифры и иглы из полированной вручную стали. Для сидений используются оригинальные рамы, но Carlex использует более жесткую и более компактную пену для подушек. В компании утверждают, что кресла более эргономичны, чем фабричные детали.

Carlex использует радио Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB, которое выглядит как классическая стереосистема с кассетным проигрывателем, но имеет подключение USB под крышкой. Он также поддерживает Bluetooth. Устройство хранит центральную панель, похожую на автомобиль из 1980-х, предлагая современные удобства.

Чтобы закончить каждую из этих обновленных моделей серии 6, нужно 1200 часов работы. Много времени уходит на патинирование кожи. Для сравнения Carlex говорит, что ода из обычных сборок занимает около 340 часов.