Поліція Ашхабада зупиняє жінок за кермом і під будь-яким приводом відбирає водійські посвідчення, повідомляє туркменська служба Радіо Свобода.

Перевірки носять масовий характер. Поліцейські в першу чергу зупиняють жінок. "Сьогодні по всьому місту з самого ранку скрізь стоїть поліція. Зупиняють всі машини, але в першу чергу з жінками за кермом. Чіпляються до всього", – повідомляє кореспондент Азатлика.

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Так вранці 18 лютого права у жінки відібрали під приводом невідповідності змісту аптечки існуючим вимогам. За словами співрозмовників радіо, поліція не називає причини вилучення прав, посилаючись на вказівку зверху.

"У нас наказ по протокольних вулицях не можна їздити жінкам за кермом", – цитує співробітника поліції одна зі свідків події.

Раніше видання "Хроніка Туркменістану" повідомило про те, що кілька машин, якими управляли жінки, були затримані на проспектах Незалежності і Нейтралітету. "Постраждалі вважають, що дії поліції спрямовані на те, щоб змусити жінок відмовитися від керування автомобілями", – зазначає видання.

Туркменська служби Радіо Свобода з посиланням на свої джерела повідомляє, що заборону на користування особистим автотранспортом отримали і співробітниці правоохоронних органів Ашхабада: "минулого тижня жінкам-працівникам органів сказали, щоб вони взагалі нікуди не виїжджали на своїх автомобілях. Саме начальство вимагало, щоб машини співробітників були залишені на роботі і щоб, жінки ні в якому разі не сідали за кермо".

Раніше водійських посвідчень позбавляли людей з інвалідністю.

Протягом останніх двох років жителі туркменської столиці зіткнулися з низкою обмежень при користуванні автотранспортом:

спочатку заборонили автомобілі чорного кольору,

пізніше ввели заборону на транспорт темних відтінків, "дозвіл" отримали тільки білі і світлі автомобілі.