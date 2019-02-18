Від митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією до держбюджету надійшло 11 млрд 380 млн грн.

Про це сказав чинний Президент Петро Порошенко під час виступу в Івано-Франківському академічному музично-драматичному театрі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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"Станом на 16:33 до державної скарбниці вже надійшло 11 мільярдів 380 млн грн (від розмитнення автомобілів на єврономерах — ред.)", — сказав Порошенко.

Він додав, що ці кошти витратять на компенсації пенсіонерам, яким не індексували пенсії у 2015-2016 роках.

"Куди ці гроші підуть? Пенсіонерам, бо в 2015-му і 2016 роках, коли у нас не було ні копійки на державному рахунку, ми не проводили індексації, а зобов'язані були... Ті, хто отримує мінімальні пенсії, мають право отримати компенсації по індексаціях, які їм не були виплачені", - додав Порошенко.

Нагадаємо, що на 2019 рік доходна частина бюджету пенсійного фонду України складає 398,2 млрд. гривен. Кошти отримані від розмитнення авто на іноземній реєстрації (11,4 млрд. грн.) становлять приблизно 2,8% від доходної частину бюджету пенсійного фонду.

На 2019 рік заплановано підвищення мінімальної пенсії за віком: з 1 липня - до 1 564 грн і з 1 грудня - до 1 638 грн .

Як повідомлялося, 22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Після цього часу власники таких автівок, які бажають їх розмитнити, будуть змушені сплачувати акцизний податок за повною ставкою. Поки що це передбачено чинним законодавством.