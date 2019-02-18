От таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией в госбюджет поступило 11 млрд 380 млн грн.

Об этом сказал действующий Президент Петр Порошенко во время выступления в Ивано-Франковском академическом музыкально-драматическом театре, сообщает корреспондент Укринформа.

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"По состоянию на 16:33 в государственную казну уже поступило 11 миллиардов 380 млн грн (от растаможивания автомобилей на еврономерах – ред.)", – сказал Порошенко.

Он добавил, что эти средства потратят на компенсации пенсионерам, которым не индексировали пенсии в 2015-2016 годах.

"Куда эти деньги пойдут? Пенсионерам, потому что в 2015-м и 2016 годах, когда у нас не было ни копейки на государственном счету, мы не проводили индексации, а обязаны были... Те, кто получает минимальные пенсии, имеют право получить компенсации по индексациям, которые им не были выплачены", – добавил Порошенко.

Напомним, что на 2019 год доходная часть бюджета пенсионного фонда Украины составляет 398,2 млрд. гривен. Средства получены от растаможивания авто на иностранной регистрации (11 млрд. грн.) составляют примерно 2,8% от доходной части бюджета пенсионного фонда.

На 2019 год запланировано повышение минимальной пенсии по возрасту: с 1 июля – до 1 564 грн и с 1 декабря – до 1 638 грн .

Как сообщалось, 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После этого времени владельцы таких автомобилей, которые желают их растаможить, будут вынуждены платить акцизный налог по полной ставке. Пока что это предусмотрено действующим законодательством.