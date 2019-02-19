Полиция Ашхабада останавливает женщин за рулем и под любым предлогом отбирает водительские удостоверения, сообщает туркменская служба Радио Свобода.

Проверки носят массовый характер. Полицейские в первую очередь останавливают женщин. "Сегодня по всему городу с самого утра везде стоит полиция. Останавливают все машины, но первую очередь с женщинами за рулем. Придираются ко всему", – сообщает корреспондент Азатлыка.

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Так утром 18 февраля права у женщины отобрали под предлогом несоответствия содержания аптечки существующим требованиям. По словам собеседников радио, полиция не называет причины изъятия прав, ссылаясь на указание сверху.

"У нас приказ по протокольным улицам нельзя ездить женщинам за рулем", – цитирует сотрудника полиции одна из свидетельниц происшествия.

Ранее издание "Хроника Туркменистана" сообщило о том, что несколько машин, которыми управляли женщины, были задержаны на проспектах Независимости и Нейтралитета. "Пострадавшие считают, что действия полиции направлены на то, чтобы вынудить женщин отказаться от управления автомобилями", – отмечает издание.

Туркменская службы Радио Свобода со ссылкой на свои источники сообщает, что запрет на пользование личным автотранспортом получили и сотрудницы правоохранительных органов Ашхабада: "На прошлой неделе женщинам–сотрудникам органов сказали, чтобы они вообще никуда не выезжали на своих автомобилях. Само начальство потребовало, чтобы машины сотрудников были оставлены на работе и чтобы, женщины ни в коем случае не садились за руль".

Ранее с водительских удостоверений лишали людей с инвалидностью.

В течение последних двух лет жители туркменской столицы столкнулись с рядом ограничений при пользовании автотранспортом:

сначала запретили автомобили черного цвета,

позднее ввели запрет на транспорт темных оттенков, "разрешение" получили только белые и светлые автомобили.