Помер голова компанії Suzuki

Осаму Судзукі, який очолював японську компанію Suzuki Motor протягом понад чотирьох десятиліть і відіграв ключову роль у перетворенні Індії на перспективний автомобільний ринок, помер у віці 94 років, повідомляє Reuters.

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Уроджений Осаму Мацуда, він взяв прізвище своєї дружини, дідусь якої був засновником відомої японської автобудівної компанії. Колишній банкір приєднався до компанії і за два десятиліття став її президентом.

Саме під його керівництвом Suzuki прийняла важливе та ризиковане рішення інвестувати прибутки у створення національного автовиробника в Індії. Сьогодні Маруті Сузукі контролює приблизно 40% автомобільного ринку Індії.

Також Осаму Сузукі запам’ятався своєю легендарною ощадливістю. Свого часу він розпорядився знизити заводські стелі, щоб заощадити на кондиціонерах і подорожував економ-класом навіть у похилому віці. Секретом свого здоров’я та довголіття Судзукі називав гру в гольф і роботу.