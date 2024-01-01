Умер глава компании Suzuki

Осаму Судзуки, который возглавлял японскую компанию Suzuki Motor в течение более четырех десятилетий и сыграл ключевую роль в превращении Индии в перспективный автомобильный рынок, умер в возрасте 94 лет, сообщает Reuters.

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Урожденный Осаму Мацуда, он взял фамилию своей жены, дедушка которой был основателем известной японской автостроительной компании. Бывший банкир присоединился к компании и за два десятилетия стал ее президентом.

Именно под его руководством Suzuki приняла важное и рискованное решение инвестировать прибыли в создание национального автопроизводителя в Индии. Сегодня Марути Сузуки контролирует примерно 40% автомобильного рынка Индии.

Также Осаму Сузуки запомнился своей легендарной бережливостью. В свое время он распорядился снизить заводские потолки, чтобы сэкономить на кондиционерах и путешествовал эконом-классом даже в преклонном возрасте. Секретом своего здоровья и долголетия Судзуки называл игру в гольф и работу.