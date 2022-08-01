У США 79-річний чоловік вирішив помститися дилеру, підпаливши машини на стоянці автосалону.

У штаті Індіана 79-річний чоловік на ім'я Дьюї Фредерік вирішив покарати автодилера та спалив машини, які перебували на стоянці салону.

Читайте також: Жінка помстилась упійманому на зраді чоловіку, покатавши його на даху машини голим (відео)

Так, чоловік пробрався на паркування, де знаходилися старі машини. Там він підпалив сигнальний фаєр і засунув його в горловину бензобака Jeep Compass. Позашляховик миттєво спалахнув. Вогонь перекинувся на GMC Acadia та Jeep Cherokee, припарковані поряд.

Про це повідомляє O'Daniel Automotive Group у Facebook.

Однак, на цьому Фредерік не зупинився. Проходячи повз кабріолет Pontiac Solstice він закинув фаєр і в його салон. На щастя, машина вціліла. Постраждала лише обшивка переднього сидіння. Загальна сума збитків становила 84 тисячі доларів.

На місце події оперативно прибула поліція, яка легко вирахувала літнього месника. Справа в тому, що до салону чоловік приїхав на своєму пікапі Chevrolet S-10. Правоохоронцям він розповів, що таким чином покарав дилера за проданий йому в 1986 Jeep, в якому пізніше виявили дефект двигуна. Однак у центрі йому відмовилися виправити поломку.

Як наслідок, за протиправні дії Дьюї Фредеріку загрожує до 48 років ув'язнення, адже його пікап зняли камери спостереження.