В США 79-летний мужчина решил отомстить дилеру, поджег машины на стоянке автосалона: детали разборки.

В штате Индиана 79-летний мужчина по имени Дьюи Фредерик решил наказать автодилера и сжег машины, находившиеся на стоянке салона.

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Так, мужчина пробрался на парковку, где находились подержанные машины. Там он поджег сигнальный файер и засунул его в горловину бензобака Jeep Compass. Внедорожник мгновенно вспыхнул. Огонь перекинулся на GMC Acadia и Jeep Cherokee, припаркованные рядом.

Об этом сообщает O'Daniel Automotive Group в Facebook.

Однако на этом Фредерик не остановился. Проходя мимо кабриолета Pontiac Solstice он забросил файер и в его салон. К счастью, машина уцелела. Пострадала только обшивка переднего сиденья. Общая сумма ущерба составила 84 тысячи долларов.

На место происшествия оперативно прибыла полиция, легко вычислившая пожилого мстителя. Дело в том, что в салон мужчина приехал на своем пикапе Chevrolet S-10. Правоохранителям он рассказал, что таким образом наказал дилера за проданный ему в 1986 году Jeep, в котором позже обнаружили дефект двигателя. Однако в центре ему отказались поправить поломку.

Как следствие, за противоправные действия Дьюи Фредерику грозит до 48 лет тюрьмы, ведь его пикап сняли камеры наблюдения.