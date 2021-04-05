Указом РНБО понад 100 митників у різних регіонах країни потрапили під санкції та відсторонені від роботи. Таке рішення пояснюється боротьбою з корупцією.

Безпрецедентні заходи боротьби з корупцією на митниці: понад 100 митників відсторонили від виконання посадових обов’язків.

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Понад 100 працівників Держмитслужби, серед яких 17 – керівники митниць та митних постів, були відсторонені від виконання своїх посадових обов’язків після засідання Ради Національної безпеки і оборони на підставі листа Управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України.

Наразі, окрім персональних санкцій щодо кола осіб, діяльність яких пов’язують з контрабандою, вживаються заходи щодо посадових осіб митних органів, що можуть бути причетними до корупційних діянь.

У територіальних органах відсторонені: