Указом СНБО больше 100 таможенников в разных регионах страны попали под санкции и отстранены от работы. Такое решение объясняется борьбой с коррупцией.

Беспрецедентные меры борьбы с коррупцией на таможне: более 100 таможенников отстранили от исполнения должностных обязанностей.

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Больше 100 работников Гостаможслужбы, среди которых 17 – руководители таможен и таможенных постов, были отстранены от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета национальной безопасности и обороны на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины.

Сейчас кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям.

В территориальных органах отстранены: