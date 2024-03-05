З моменту запуску послуги більше 300 000 українців скористались можливістю призначити належного користувача в Дії.

З Дією можна призначити належного користувача за кілька кліків. І не треба повертатися додому, коли забув техпаспорт, чи думати, як його передати. Українці понад 300 тисяч разів зробили собі життя простішим і скористалися сервісом шерингу авто в застосунку.

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Належний користувач – це особа, яка та користується транспортним засобом, що їй не належить та отримує штрафи з камер замість власника.

Заявку на сервіс може подати як власник, так і майбутній належний користувач. А ще в застосунку можна не тільки швидко пошерити авто, а й скасувати шеринг.

Послугу реалізує Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ та Головним сервісним центром МВС за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа.