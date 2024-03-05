С момента запуска услуги более 300 000 украинцев воспользовались возможностью назначить надлежащего пользователя в Дії.

С Дією можно назначить надлежащего пользователя за несколько кликов. И не надо возвращаться домой, когда забыл техпаспорт, или думать, как его передать. Украинцы более 300 тысяч раз сделали себе жизнь проще и воспользовались сервисом шеринга авто в приложении.

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Надлежащий пользователь – это лицо, которое и пользуется транспортным средством, что ему не принадлежит и получает штрафы с камер вместо владельца.

Заявку на сервис может подать как владелец, так и будущий надлежащий пользователь. А еще в приложении можно не только быстро пошерить авто, но и отменить шеринг.

Услугу реализует Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством внутренних дел и Главным сервисным центром МВД при поддержке швейцарско-украинской Программы EGAP, реализуемой Фондом Восточная Европа.