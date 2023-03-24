Компанії Hyundai та Kia відправляють у ремонт понад півмільйона пожежонебезпечних машин.

Сервіс доведеться відвідати власникам Hyundai Santa Fe 2019-2023 років випуску, Hyundai Santa Fe Hybrid 2021-2023 років, гібридних Hyundai Santa Fe 2022-2023 років, пікапів Hyundai Santa Cruz 2022 року, а також мінівен2 K2. Причина акції у ризику займання через дефект штатного тягово-зчіпного пристрою.

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Фахівці Hyundai виявили, що друкована плата в джгуті причіпного пристрою піддається потраплянню води через чотириконтактний роз'єм джгута тягово-зчіпного пристрою. Це може стати причиною короткого замикання та подальшого займання. При цьому автомобіль може спалахнути як під час руху, так і на парковці.

Власників проблемних Hyundai та Kia запросять у сервіс, де автомобілі оглянуть та поміняють комплект дротів на водонепроникний. Також машини отримають новий 15-амперний запобіжник. Виробники відзначають, що на машинах, як і раніше, можна їздити: на дорогах вони безпечні, але рекомендується паркувати їх подалі від будівель.

Рік тому Hyundai проводила схожий масштабний відгук автомобілів. Тоді на перевірку відправили півмільйона Kia Sportage та K900, а також Hyundai Santa Fe, проданих до 2018 року. Причина була такою ж - автомобілі могли спалахнути.