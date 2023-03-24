Компании Hyundai и Kia отправляют в ремонт более полумиллиона пожароопасных машин.

Сервис придется посетить владельцам Hyundai Santa Fe 2019-2023 годов выпуска, Hyundai Santa Fe Hybrid 2021-2023 годов, гибридных Hyundai Santa Fe 2022-2023 годов, пикапов Hyundai Santa Cruz 2022 года, а также минивэн2 K2. Причина акции в риске возгорания из-за дефекта штатного тягово-сцепного устройства.

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Специалисты Hyundai обнаружили, что печатная плата в жгуте прицепного устройства подвергается попаданию воды через четырехконтактный разъем жгута тягово-сцепного устройства. Это может стать причиной короткого замыкания и последующего возгорания. При этом автомобиль может вспыхнуть как при движении, так и на парковке.

Владельцев проблемных Hyundai и Kia пригласят в сервис, где автомобили осмотрят и поменяют комплект проводов на водонепроницаемый. Также машины получат новый 15-амперный предохранитель. Производители отмечают, что на машинах по-прежнему можно ездить: на дорогах они безопасны, но рекомендуется парковать их подальше от построек.

Год назад Hyundai проводила схожий масштабный отзыв автомобилей. Тогда на проверку отправили полмиллиона Kia Sportage и K900, а также Hyundai Santa Fe, проданных до 2018 года. Причина была такой же – автомобили могли вспыхнуть.