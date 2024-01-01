Популярність гібридів в ЄС зростає

За даними АСЕА, у червні на ринках ЄС було реалізовано 1 089 925 нових легкових авто. Це на 4,3% більше ніж торік, повідомляє Укравтопром.

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Єдиний сегмент ринку, який сформував таке зростання – це гібридні авто (HEV). Червневий попит на HEV підскочив на 26,4%, до 321959 од.

Водночас, продажі бензинових автомобілів зменшились на 0,7%, до 375393 од. Реєстрації електромобілів (BEV) знизились на 1%, до 156408 од. Ринок дизельних авто втратив 0,9% та завершив місяць з показником – 138264 од. Попит на плагін-гібридні авто (PHEV) впав на 20%, до 66482 од.

За підсумками І півріччя реєстрації нових легковиків в ЄС зросли на 4,5%, досягнувши майже 5,7 млн од. Усі найбільші ринки блоку продемонстрували позитивну динаміку: Іспанія (+5,9%), Німеччина (+5,4%), Італія (+5,4%) і Франція (+2,8%).