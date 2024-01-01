Популярность гибридов в ЕС растет

По данным АСЕА, в июне на рынках ЕС было реализовано 1 089 925 новых легковых авто. Это на 4,3% больше чем в прошлом году, сообщает Укравтопром.

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Единственный сегмент рынка, который сформировал такой рост – это гибридные авто (HEV). Июньский спрос на HEV подскочил на 26,4%, до 321959 ед.

В то же время, продажи бензиновых автомобилей уменьшились на 0,7%, до 375393 ед. Регистрации электромобилей (BEV) снизились на 1%, до 156408 ед. Рынок дизельных авто потерял 0,9% и завершил месяц с показателем – 138264 ед. Спрос на плагин-гибридные авто (PHEV) упал на 20%, до 66482 ед.

По итогам I полугодия регистрации новых легковушек в ЕС выросли на 4,5%, достигнув почти 5,7 млн ед. Все крупнейшие рынки блока продемонстрировали положительную динамику: Испания (+5,9%), Германия (+5,4%), Италия (+5,4%) и Франция (+2,8%).