В июне продажи гибридов выросли на 50%

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV), сообщает Укравтопром. Это на 49% больше, чем в прошлом году.

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Доля новых авто в этом количестве составила 55%, против 70% в прошлом году. В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (352 ед.) Второй результат у Nissan X-Trail (85 ед.) Третья по популярности - Toyota Camry (74 ед.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (78 ед.) Также в лидерской тройке: Toyota Prius (60 ед.) и KIA Niro (50 ед.).