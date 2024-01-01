У червні продажі гібридів зросли на 50%

У минулому місяці автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), повідомляє Укравтопром. Це на 49% більше, ніж торік.

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Частка нових авто в цій кількості становила 55%, проти 70% торік. В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (352 од.) Другий результат у Nissan X-Trail (85 од.) Третя за популярністю - Toyota Camry (74 од.)

В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (78 од.) Також у лідерській трійці: Toyota Prius (60 од.) та KIA Niro (50 од.).