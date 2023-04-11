Renault Arkana будуть випускати максимум ще півтора-два роки.

Купе-кросовер Renault Arkana навряд чи матиме наступника. Про це дізнались журналісти іспанського видання Motor.es. Хоча автомобіль має унікальний тип кузову, дві платформи та продається у багатьох країнах світу.

Також цікаво коли введуть екологічний стандарт Євро 7

Renault Arkana спочатку був задуманий як модель для країн, що розвиваються. Він був створений на платформі Dacia (саме такий продавався і в Україні). Однак привабливий дизайн позашляховика-купе змусив Renault додати Arkana до модельного ряду в Європі та Південній Кореї, хоча “начинка” в нього була геть інша.

В той час як Arkana, призначений для країн, що розвивається, базувався на старішій платформі Renault B0, в Європі він мав більш сучасну платформу CMF-B. Відповідно в Arkana для Старого Світу були просунуті електроні системи, сучасний салон та навіть гібридна версія.

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Продажі Renault Arkana в Європі за два роки існування моделі склали майже 113 500 одиниць, але керівництво концерну, мабуть, не задоволене такими результатами.

Через можливе введення у ЄС нового екологічного стандарту Euro 7 французька компанія змушена зменшити модельний ряд з ДВС, і першими підуть моделі з мінімальними об’ємами випуску. Саме тому серед них буде і Arkana.