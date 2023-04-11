Renault Arkana будут выпускать максимум еще полтора-два года.

Купе-кроссовер Renault Arkana вряд ли будет иметь преемника. Об этом узнали журналисты испанского издания Motor.es. Хотя автомобиль имеет уникальный тип кузова, две платформы и продается во многих странах мира.

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Renault Arkana первоначально был задуман как модель для развивающихся стран. Он был создан на платформе Dacia (именно такой продавался и в Украине). Однако привлекательный дизайн внедорожника-купе заставил Renault добавить Arkana в модельный ряд в Европе и Южной Корее, хотя "начинка" у него была совсем другая.

В то время как Arkana, предназначенный для развивающихся стран, базировался на более старой платформе Renault B0, в Европе он имел более современную платформу CMF-B. Соответственно, в Arkana для Старого Света были продвинутые электронные системы, современный салон и даже гибридная версия.

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Продажи Renault Arkana в Европе за два года существования модели составили почти 113 500 единиц, но руководство концерна, по-видимому, не удовлетворено такими результатами.

Из-за возможного введения в ЕС нового экологического стандарта Euro 7 французская компания вынуждена уменьшить модельный ряд с ДВС, и первыми в расход пойдут модели с минимальными объемами выпуска. Именно поэтому среди них будет и Arkana.