Попит на електромобілі з генератором зростає

Електромобілі з технологією розширеного запасу ходу, відомі як EREV, поступово переходять із нішевого рішення до повноцінної альтернативи класичним батарейним електричкам.

На тлі зростання вартості акумуляторів і збереження занепокоєння споживачів щодо реального запасу ходу ця архітектура привертає дедалі більше уваги автовиробників.

Суть технології EREV полягає у поєднанні повністю електричного приводу з компактним двигуном внутрішнього згоряння, який не має механічного зв’язку з колесами. Його єдина функція — виробляти електроенергію для підзарядки батареї. Це дозволяє суттєво зменшити ємність акумулятора порівняно з класичними BEV, зберігаючи при цьому електричний характер їзди та формальну екологічність.

Стратегічний інтерес великих автовиробників

Провідні світові концерни дедалі активніше інвестують у розвиток EREV. Volkswagen уже тривалий час досліджує цю архітектуру і готує масштабний п’ятирічний інвестиційний план зі створення спеціалізованої платформи для електромобілів із розширювачем діапазону. Оприлюднення цієї стратегії очікується у березні 2026 року, що може стати важливим сигналом для всього європейського ринку.

Stellantis фактично перейшов від концепції до практичної реалізації. Концерн уже працює над версіями Jeep Grand Wagoneer та Ram 1500 з розширеним запасом ходу, орієнтуючись на клієнтів, яким потрібні великі автомобілі з високою автономністю, але без повної відмови від електротяги.

Renault розглядає EREV як проміжне рішення для майбутніх моделей середнього та великого класу. Для бренду це спосіб знизити залежність від великих і дорогих батарей, не жертвуючи відповідністю екологічним вимогам і споживчим очікуванням.

BMW також активно розробляє EREV-технології. Початково вони орієнтовані на китайський ринок, де попит на такі автомобілі зростає найшвидше, однак у середньостроковій перспективі не виключається і вихід подібних моделей на європейські ринки.

Китай як каталізатор тренду

Саме Китай сьогодні виступає головним драйвером розвитку EREV. За останній період продажі електромобілів із розширеним запасом ходу там подвоїлися і вже перевищили обсяги реалізації плагін-гібридів. Це свідчить про зміну споживчих пріоритетів: покупці все частіше обирають електричний характер руху з додатковою страховкою у вигляді генератора, замість складніших і дорожчих гібридних схем.

Ринкове значення технології

EREV поступово формується як компроміс між класичними електромобілями та гібридами. Вони дозволяють зменшити вартість автомобіля за рахунок меншої батареї, знизити залежність від зарядної інфраструктури та зберегти переваги електроприводу в повсякденному використанні. На тлі уповільнення темпів зниження цін на акумулятори ця концепція може стати одним із ключових сценаріїв розвитку електрифікації у другій половині десятиліття.