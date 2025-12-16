Спрос на электромобили с генератором растет

Электромобили с технологией расширенного запаса хода, известные как EREV, постепенно переходят из нишевого решения в полноценную альтернативу классическим батарейным электричкам.

Читайте также: Электромобили заняли 57 процентов рынка "свежих" авто

На фоне роста стоимости аккумуляторов и сохранения беспокойства потребителей относительно реального запаса хода эта архитектура привлекает все больше внимания автопроизводителей.

Суть технологии EREV заключается в сочетании полностью электрического привода с компактным двигателем внутреннего сгорания, который не имеет механической связи с колесами. Его единственная функция - производить электроэнергию для подзарядки батареи. Это позволяет существенно уменьшить емкость аккумулятора по сравнению с классическими BEV, сохраняя при этом электрический характер езды и формальную экологичность.

Стратегический интерес крупных автопроизводителей

Ведущие мировые концерны все активнее инвестируют в развитие EREV. Volkswagen уже длительное время исследует эту архитектуру и готовит масштабный пятилетний инвестиционный план по созданию специализированной платформы для электромобилей с расширителем диапазона. Обнародование этой стратегии ожидается в марте 2026 года, что может стать важным сигналом для всего европейского рынка.

Stellantis фактически перешел от концепции к практической реализации. Концерн уже работает над версиями Jeep Grand Wagoneer и Ram 1500 с расширенным запасом хода, ориентируясь на клиентов, которым нужны большие автомобили с высокой автономностью, но без полного отказа от электротяги.

Renault рассматривает EREV как промежуточное решение для будущих моделей среднего и большого класса. Для бренда это способ снизить зависимость от больших и дорогих батарей, не жертвуя соответствием экологическим требованиям и потребительским ожиданиям.

BMW также активно разрабатывает EREV-технологии. Изначально они ориентированы на китайский рынок, где спрос на такие автомобили растет быстрее всего, однако в среднесрочной перспективе не исключается и выход подобных моделей на европейские рынки.

Китай как катализатор тренда

Именно Китай сегодня выступает главным драйвером развития EREV. За последний период продажи электромобилей с расширенным запасом хода там удвоились и уже превысили объемы реализации плагин-гибридов. Это свидетельствует об изменении потребительских приоритетов: покупатели все чаще выбирают электрический характер движения с дополнительной страховкой в виде генератора, вместо более сложных и дорогих гибридных схем.

Рыночное значение технологии

EREV постепенно формируется как компромисс между классическими электромобилями и гибридами. Они позволяют уменьшить стоимость автомобиля за счет меньшей батареи, снизить зависимость от зарядной инфраструктуры и сохранить преимущества электропривода в повседневном использовании. На фоне замедления темпов снижения цен на аккумуляторы эта концепция может стать одним из ключевых сценариев развития электрификации во второй половине десятилетия.