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Попит на електромобілі з пробігом серед українців збільшився на 40%

Названо найпопулярніші електромобілі з пробігом, які купували у травні цього року.
У травні попит на електромобілі з пробігом зріс на 40% - Auto24

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo10 червня, 11:11
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У минулому місяці український автопарк поповнили понад 4,7 тис. вживаних легкових електромобілів, повідомляє Укравтопром.

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Відносно травня минулого року попит на імпортовані електромобілі з пробігом збільшився на 40%. Середній вік таких авто становив – 5 років.

В ТОП-10 моделей цього сегменту авторинку у травні потрапили:

  1. Tesla Model Y - 544 од.;
  2. Nissan Leaf - 515 од.;
  3. Tesla Model 3 - 467 од.;
  4. Kia Niro EV - 322 од.;
  5. Hyundai Kona Electric - 265 од.;
  6. Chevrolet Bolt - 218 од.;
  7. Volkswagen e-Golf - 211 од.;
  8. Renault Zoe - 204 од.;
  9. Tesla Model S - 180 од.;
  10. Audi E-Tron Sportback - 131 од.

Усього з початку року українці придбали понад 20,6 тис. імпортованих електромобілів з пробігом, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

#Електромобіль #Новини #Автобізнес #Вживані авто