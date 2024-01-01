Попит на електромобілі з пробігом серед українців збільшився на 40%

У минулому місяці український автопарк поповнили понад 4,7 тис. вживаних легкових електромобілів, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Toyota вважає, що електромобілі забруднюють екологію сильніше за гібриди

Відносно травня минулого року попит на імпортовані електромобілі з пробігом збільшився на 40%. Середній вік таких авто становив – 5 років.

В ТОП-10 моделей цього сегменту авторинку у травні потрапили:

Tesla Model Y - 544 од.; Nissan Leaf - 515 од.; Tesla Model 3 - 467 од.; Kia Niro EV - 322 од.; Hyundai Kona Electric - 265 од.; Chevrolet Bolt - 218 од.; Volkswagen e-Golf - 211 од.; Renault Zoe - 204 од.; Tesla Model S - 180 од.; Audi E-Tron Sportback - 131 од.

Усього з початку року українці придбали понад 20,6 тис. імпортованих електромобілів з пробігом, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.